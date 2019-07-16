СМИ узнали дату медобследования де Лигта в "Ювентусе"

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СМИ узнали дату медобследования де Лигта в "Ювентусе"

Капитан амстердамского "Аякса" Маттейс де Лигт всё ближе к переходу в "Ювентус", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, уже сегодня 19-летний голландец прилетит в Турин, а на среду запланировано медицинское обследование футболиста.

Накануне клубы согласовали окончательную сумму сделки - 75 миллионов евро.

Де Лигт является воспитанником "Аякса", за основную команду он выступает с осени 2016 года, в его активе 117 матчей и 13 забитых голов.

Не пропустите: "Барселона" пыталась перехватить де Лигта у "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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pavredrock

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