СМИ узнали дату медосмотра Игуаина в "Челси"

СМИ узнали, когда форвард "Милана" Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат "Ювентусу", пройдёт медосмотр перед переходом в "Челси".

Как сообщает Football Italia, процедура запланирована на пятницу, 18 января. То есть не исключено, что уже сегодня аргентинский бомбардир будет представлен в качестве игрока "синих".

Ранее стало известно, что "Челси" арендует 31-летнего футболиста до конца текущего сезона с возможностью продления сделки ещё на один год.

В нынешней кампании Игуаин сыграл за "Милан" 22 матча, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

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