СМИ узнали дату назначения Тедеско на пост главного тренера "Спартака"

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СМИ узнали дату назначения Тедеско на пост главного тренера "Спартака"

Стало известно, когда бывший главный тренер "Шальке Доменико Тедеско возглавит московский "Спартак".

Как сообщают российские СМИ, в воскресенье немецкий специалист прибудет в Москву, а на следующий день заключит контракт с "красно-белыми".

Ожидается, что соглашение между сторонами будет рассчитано до лета 2022 года, а зарплата нового наставника "Спартака" составит 1,5 миллиона евро за сезон.

Тедеско сменит у руля "народной команды" Олега Кононова, который ушёл в отставку в минувшее воскресенье.

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