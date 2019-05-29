СМИ узнали дату презентации Азара в качестве игрока "Реала"

Сегодня стало известно, что мадридский "Реал" договорился с "Челси" о трансфере вингера Эдена Азара.

По информации AS, королевский клуб уже запланировал презентацию звёздного новичка. Мероприятие должно пройти 3 июня на "Сантьяго Бернабеу".

"Бланкос" заплатят за бельгийца 130 миллионов евро, сам футболист будет зарабатывать в испанском гранде 23,5 миллиона евро в год.

28-летний Азар выступает за "Челси" с 2012 года, сыграл 351 матч, забил 108 голов и сделал 91 ассист.

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