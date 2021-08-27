СМИ узнали дату презентации Мбаппе в качестве игрока "Реала"

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СМИ узнали дату презентации Мбаппе в качестве игрока "Реала"

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Стало известно, когда мадридский "Реал" планирует представить форварда Килиана Мбаппе, выступающего за ПСЖ.

По информации AS, презентация звёздного новичка "сливочных" должна состояться 10 сентября на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что парижане согласились продать нападающего за 170 миллионов евро + 10 миллионов в виде бонусов.

Мбаппе может взять в "Реале" 5-й игровой номер, который ранее принадлежал кумиру 22-летнего француза Зинедину Зидану.

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