СМИ узнали дату презентации Пиоли в качестве главного тренера "Милана"
Стало известно, когда "Милан" объявит о назначении Стефано Пиоли на пост главного тренера команды.
По информации La Gazzetta dello Sport, официальная презентация 53-летнего специалиста состоится сегодня днём, после неё он проведёт свою первую тренировку.
Напомним, что Пиоли сменит у руля "россонери" уволенного накануне Марко Джампаоло.
Ранее сообщалось, что стороны заключат контракт до конца сезона с опцией продления ещё на один год. Зарплата нового тренера составит 1 миллион евро с перспективой роста в 1,5 раза.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
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|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3