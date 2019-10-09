СМИ узнали дату презентации Пиоли в качестве главного тренера "Милана"

Стало известно, когда "Милан" объявит о назначении Стефано Пиоли на пост главного тренера команды.

По информации La Gazzetta dello Sport, официальная презентация 53-летнего специалиста состоится сегодня днём, после неё он проведёт свою первую тренировку.

Напомним, что Пиоли сменит у руля "россонери" уволенного накануне Марко Джампаоло.

Ранее сообщалось, что стороны заключат контракт до конца сезона с опцией продления ещё на один год. Зарплата нового тренера составит 1 миллион евро с перспективой роста в 1,5 раза.

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