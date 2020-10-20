СМИ узнали дату прибытия нового тренера "Динамо" Шварца в Москву
Стало известно, когда в Москву прилетит новый наставник столичного "Динамо" Сандро Шварц.
По информации Sport24, прибытие немецкого тренера ожидается в среду, 21 октября, в вечернее время.
Напомним, что "бело-голубые" объявили о назначении Шварца неделю назад, но из-за проблем с оформлением рабочей визы он до сих пор не в России.
По итогам 11 туров "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в активе.
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