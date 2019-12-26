СМИ узнали дату собрания по вопросу расширения РПЛ до 18 команд

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СМИ узнали дату собрания по вопросу расширения РПЛ до 18 команд

Стало известно, когда будет рассмотрена инициатива увеличить число участников российской Премьер-лиги с 16 до 18.

Сообщается, что собрание клубов РПЛ запланировано на четверг, 16 января.

Напомним, что расширение турнира может произойти с сезона 2020/21.

Ранее также появлялась информация о возможном отказе от этой идеи в пользу изменения формата проведения чемпионата.

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