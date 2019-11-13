СМИ узнали дату возможного увольнения Почеттино из "Тоттенхэма"

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СМИ узнали дату возможного увольнения Почеттино из "Тоттенхэма"

Руководство "Тоттенхэма" всерьёз рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Маурисио Почеттино.

По информации The Telegraph, боссы "шпор" готовы уволить аргентинского специалиста в случае поражения от "Вест Хэма" в матче 13-го тура АПЛ, который состоится 23 ноября.

В клубе опасаются, что Почеттино уже не способен исправить ситуацию и падение команды продолжится.

По итогам 12 туров "Тоттенхэм" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 14 очков.

Контракт Почеттино с клубом рассчитан до 2023 года. Его увольнение обойдётся лондонцам в сумму более 14 миллионов евро.

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