СМИ узнали дату возвращения Алиссона к тренировкам в общей группе "Ливерпуля"

Британская пресса сообщает, что вратарь "Ливерпуля" Алиссон близок к возвращению в строй.

По информации английского журналиста Джеймса Пирса, страж ворот "красных" вернётся к тренировкам в общей группе команды в ближайшее воскресенье.

Напомним, что 9 августа Алиссон получил травму икроножной мышцы. Таким образом, он пропустил уже полтора месяца.

В понедельник 26-летнего бразильца признали лучшим голкипером года по версии ФИФА.

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