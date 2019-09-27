СМИ узнали дату возвращения Алиссона к тренировкам в общей группе "Ливерпуля"

Теги ливерпульалиссонтравмы

СМИ узнали дату возвращения Алиссона к тренировкам в общей группе "Ливерпуля"

Британская пресса сообщает, что вратарь "Ливерпуля" Алиссон близок к возвращению в строй.

По информации английского журналиста Джеймса Пирса, страж ворот "красных" вернётся к тренировкам в общей группе команды в ближайшее воскресенье.

Напомним, что 9 августа Алиссон получил травму икроножной мышцы. Таким образом, он пропустил уже полтора месяца.

В понедельник 26-летнего бразильца признали лучшим голкипером года по версии ФИФА.

Не пропустите: Джеррард: "Я польщен словами Клоппа, но хочу, чтобы он остался в "Ливерпуле". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Определены хозяева в матчах 1/8 финала Кубка России

Определены хозяева в матчах 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов