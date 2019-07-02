СМИ узнали даты презентаций де Йонга и Гризманна в качестве игроков "Барселоны"

Теги барселонафренки де йонгантуан гризманн

СМИ узнали даты презентаций де Йонга и Гризманна в качестве игроков "Барселоны"

"Барселона" определилась с датами презентаций новичков команды, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб планирует 5 июля представить болельщикам полузащитника Френки де Йонга.

А на 11 июля намечена презентация, вероятно, нападающего Антуана Гризманна.

Напомним, что о переходе голландца "Барса" договорилась ещё зимой, а трансфер француза пока официально не оформлен.

Не пропустите: Вальверде дал согласие на покупку Гризманна и Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" предложит Дзюбе новый контракт

"Зенит" предложит Дзюбе новый контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов