СМИ узнали даты презентаций де Йонга и Гризманна в качестве игроков "Барселоны"
"Барселона" определилась с датами презентаций новичков команды, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, каталонский клуб планирует 5 июля представить болельщикам полузащитника Френки де Йонга.
А на 11 июля намечена презентация, вероятно, нападающего Антуана Гризманна.
Напомним, что о переходе голландца "Барса" договорилась ещё зимой, а трансфер француза пока официально не оформлен.
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СМИ узнали даты презентаций де Йонга и Гризманна в качестве игроков "Барселоны"
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