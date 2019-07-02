СМИ узнали даты презентаций де Йонга и Гризманна в качестве игроков "Барселоны"

"Барселона" определилась с датами презентаций новичков команды, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб планирует 5 июля представить болельщикам полузащитника Френки де Йонга.

А на 11 июля намечена презентация, вероятно, нападающего Антуана Гризманна.

Напомним, что о переходе голландца "Барса" договорилась ещё зимой, а трансфер француза пока официально не оформлен.

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