СМИ узнали детали контракта Агуэро с "Барселоной"
Стало известно, на каких условиях форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро присоединится к "Барселоне".
По информации журналиста Николо Скиры, стороны договорились о заключении контракта до лета 2023 года.
"Сине-гранатовые" будут платить звёздному аргентинцу 8 миллионов евро за сезон.
Агуэро достанется "Барсе" бесплатно, поскольку в конце июня истечёт его контракт с "Сити".
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