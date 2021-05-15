СМИ узнали детали контракта Агуэро с "Барселоной"

Фото твиттер Серхио Агуэро

Стало известно, на каких условиях форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро присоединится к "Барселоне".

По информации журналиста Николо Скиры, стороны договорились о заключении контракта до лета 2023 года.

"Сине-гранатовые" будут платить звёздному аргентинцу 8 миллионов евро за сезон.

Агуэро достанется "Барсе" бесплатно, поскольку в конце июня истечёт его контракт с "Сити".

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