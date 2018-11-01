СМИ узнали детали контракта Беппе Маротты с "Интером"

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СМИ узнали детали контракта Беппе Маротты с "Интером"

СМИ узнали детали контракта бывшего генерального директора "Ювентуса" Беппе Маротты с миланским "Интером", с которым он в ближайшее время начнёт сотрудничество. 

По информации Football Italia, соглашение между 61-летним функционером и "нерадзурри" будет рассчитано до 2021 года, а зарплата опытного менеджера составит три миллиона евро за сезон с учётом бонусов.

Издание утверждает, что Маротта приступит к своим обязанностям уже в этом году. Он будет заниматься всеми футбольными операциями в клубе.

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