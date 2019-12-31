СМИ узнали детали контракта Ибрагимовича с "Миланом"

Стали известны детали соглашения форварда Златана Ибрагимовича с "Миланом".

Как сообщает Calciomercato, клуб заключил с шведом контракт до конца сезона с возможностью продления еще на один год. Кроме того, эта опция автоматически активируется, если футболист сыграет более половины матчей.

Что касается зарплаты, то за полгода Ибрагимович получит 3,5 миллиона евро плюс 0,5 миллиона в виде возможных бонусов.

После 17 туров "Милан" идет в Серии А на 11-м месте, отставая от зоны еврокубков на 8 очков.

Читайте также: Ибрагимович прокомментировал свой переход в "Милан". | http://soccernews.ru