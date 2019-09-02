СМИ узнали детали контракта Караваева с "Зенитом"

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СМИ узнали детали контракта Караваева с "Зенитом"

Накануне стало известно, что "Зенит" близок к приобретению защитника "Витесса" Вячеслава Караваева за сумму более 7 миллионов евро.

Ожидается, что о трансфере питерский клуб объявит сегодня. Как сообщают российские СМИ, стороны заключат контракт до лета 2023 года.

24-летний Караваев является воспитанником ЦСКА. За "Витесс" он выступает с 2017 года, сыграл 57 матчей, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.

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