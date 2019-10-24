СМИ узнали детали контракта, который "Наполи" предлагает Ибрагимовичу

"Наполи" готово подписать нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

Если звёздный швед решит вернуться в Серию А, то с ним подпишут контракт до лета 2021 года с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.

В американском клубе ветеран зарабатывает 6,5 миллионов, однако действующее соглашение между сторонами истекает уже в декабре.

Несмотря на возраст (38 лет), Ибрагимович имеет блестящую статистику в МЛС - 30 голов и 7 ассистов в 30 матчах.

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