СМИ узнали детали контракта, который "Наполи" предлагает Ибрагимовичу
"Наполи" готово подписать нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.
Если звёздный швед решит вернуться в Серию А, то с ним подпишут контракт до лета 2021 года с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.
В американском клубе ветеран зарабатывает 6,5 миллионов, однако действующее соглашение между сторонами истекает уже в декабре.
Несмотря на возраст (38 лет), Ибрагимович имеет блестящую статистику в МЛС - 30 голов и 7 ассистов в 30 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Парма
|8
|12
|9
|Фиорентина
|8
|12
|10
|Торино
|8
|10
|11
|Удинезе
|8
|10
|12
|Милан
|8
|10
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Хеллас Верона
|8
|9
|15
|Брешия
|7
|7
|16
|Лечче
|8
|7
|17
|Сассуоло
|7
|6
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|8
|5
|20
|Сампдория
|8
|4