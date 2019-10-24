СМИ узнали детали контракта, который "Наполи" предлагает Ибрагимовичу

Теги лос-анджелес гэлаксинаполизлатан ибрагимовичтрансферы

СМИ узнали детали контракта, который "Наполи" предлагает Ибрагимовичу

"Наполи" готово подписать нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

Если звёздный швед решит вернуться в Серию А, то с ним подпишут контракт до лета 2021 года с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.

В американском клубе ветеран зарабатывает 6,5 миллионов, однако действующее соглашение между сторонами истекает уже в декабре.

Несмотря на возраст (38 лет), Ибрагимович имеет блестящую статистику в МЛС - 30 голов и 7 ассистов в 30 матчах.

Не пропустите: Анчелотти вышел на второе место среди тренеров по числу гостевых побед в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 37-е место, Бельгия сохранила лидерство

Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 37-е место, Бельгия сохранила лидерство

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 8 22
2 Интер Милан Интер Милан 8 21
3 Аталанта Аталанта 8 17
4 Наполи Наполи 8 16
5 Кальяри Кальяри 8 14
6 Рома Рома 8 13
7 Лацио Лацио 8 12
8 Парма Парма 8 12
9 Фиорентина Фиорентина 8 12
10 Торино Торино 8 10
11 Удинезе Удинезе 8 10
12 Милан Милан 8 10
13 Болонья Болонья 8 9
14 Хеллас Верона Хеллас Верона 8 9
15 Брешия Брешия 7 7
16 Лечче Лечче 8 7
17 Сассуоло Сассуоло 7 6
18 СПАЛ СПАЛ 8 6
19 Дженоа Дженоа 8 5
20 Сампдория Сампдория 8 4
Полная таблица

топ-5 тегов