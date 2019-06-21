СМИ узнали детали контракта, который "Спартак" предлагает Бруме
"Спартак" продолжает работу над трансфером хавбека "РБ Лейпциг" Брумы.
Как сообщает "Чемпионат", в случае перехода в московский клуб, футболист будет зарабатывать два миллиона евро за сезон. Напомним, что "Спартак" готов заплатить за хавбека 15 миллионов евро.
Отмечается, что "Спартак" намерен провести детальное медобследование, так как в 2013 году у Брумы был разрыв крестообразной связки. Если у футболиста обнаружат угрозу рецидива травмы, то трансфер сорвется.
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|Урал
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|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
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