СМИ узнали детали контракта, который "Спартак" предлагает Бруме

Теги спартак москварб лейпцигбрума

СМИ узнали детали контракта, который "Спартак" предлагает Бруме

"Спартак" продолжает работу над трансфером хавбека "РБ Лейпциг" Брумы.

Как сообщает "Чемпионат", в случае перехода в московский клуб, футболист будет зарабатывать два миллиона евро за сезон. Напомним, что "Спартак" готов заплатить за хавбека 15 миллионов евро.

Отмечается, что "Спартак" намерен провести детальное медобследование, так как в 2013 году у Брумы был разрыв крестообразной связки. Если у футболиста обнаружат угрозу рецидива травмы, то трансфер сорвется.

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