СМИ узнали детали контракта, который "Спартак" предлагает Бруме

"Спартак" продолжает работу над трансфером хавбека "РБ Лейпциг" Брумы.

Как сообщает "Чемпионат", в случае перехода в московский клуб, футболист будет зарабатывать два миллиона евро за сезон. Напомним, что "Спартак" готов заплатить за хавбека 15 миллионов евро.

Отмечается, что "Спартак" намерен провести детальное медобследование, так как в 2013 году у Брумы был разрыв крестообразной связки. Если у футболиста обнаружат угрозу рецидива травмы, то трансфер сорвется.

Читайте также: Стало известно, сколько "Спартак" предложил за хавбека "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru