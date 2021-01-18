СМИ узнали детали контракта Крамаренко с ЦСКА

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СМИ узнали детали контракта Крамаренко с ЦСКА

Стали известны новые подробности соглашения, заключённого между ЦСКА и Дмитрием Крамаренко.

По информации "Матч ТВ", стороны подписали контракт до конца нынешнего сезона, однако в нём есть пункт о продлении.

Напомним, что Крамаренко заменил в тренерском штабе армейцев ушедшего в декабре Сергея Овчинникова.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 19 сыгранных туров, отставая от лидирующего "Зенита" на 4 очка.

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