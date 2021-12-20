СМИ узнали детали контракта Мамаева с "Химками"
Стал известен срок соглашения, заключённого между "Химками" и полузащитником Павлом Мамаевым.
По информации Sport24, контракт 33-летнего футболиста с подмосковным клубом рассчитан до конца сезона 2021/22.
Если у сторон будет взаимное желание, то договор можно продлить еще на один год.
Напомним, что Мамаев перешёл в "Химки" из "Ростова" на правах свободного агента.
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