СМИ узнали детали контракта Мамаева с "Химками"

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СМИ узнали детали контракта Мамаева с "Химками"

Фото инстаграм Павла Мамаева

Стал известен срок соглашения, заключённого между "Химками" и полузащитником Павлом Мамаевым.

По информации Sport24, контракт 33-летнего футболиста с подмосковным клубом рассчитан до конца сезона 2021/22.

Если у сторон будет взаимное желание, то договор можно продлить еще на один год.

Напомним, что Мамаев перешёл в "Химки" из "Ростова" на правах свободного агента.

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