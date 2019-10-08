СМИ узнали детали контракта между "Миланом" и Пиоли

Стали известны условия контракта, который подпишет Стефано Пиоли с "Миланом".

Как сообщает итальянская пресса, соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона, а зарплата 53-летнего специалиста составит 1 миллион евро.

В договоре будет опция продления ещё на 1 год. Если она будет активирована, то оклад наставника вырастет в 1,5 раза.

По итогам семи туров "Милан" занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 9 очков.

В ближайшее время "россонери" объявят об увольнении Марко Джампаоло.

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