СМИ узнали детали контракта между "Реалом" и Рейньером

Полузащитник "Фламенго" Рейньер в ближайшее время станет игроком мадридского "Реала".

По информации AS, "сливочные" заплатят за перспективного бразильца 30 миллионов евро. В эту сумму входят 24 миллиона за трансфер, 3 миллиона - подъёмные семье и ещё 3 миллиона - комиссионные агенту.

Что касается условий личного контракта, то он будет рассчитан на 6,5 лет. Зарплата хавбека пока неизвестна.

После перехода в королевский клуб Рейньер присоединится к "Кастилье", выступающей в Сегунде Б.

Воспитанник "Фламенго" провёл за основную команду 15 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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