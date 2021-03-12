СМИ узнали детали нового контракта Ди Марии с ПСЖ

Стал известен срок нового соглашения между ПСЖ и полузащитником Анхелем Ди Марией.

По информации L’Equipe, стороны продлили контракт до июня 2022 года с опцией пролонгации ещё на 12 месяцев.

Предыдущий договор между игроком и клубом истекал ближайшим летом.

33-летний Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года, в текущем сезоне он забил 5 голов и сделал 12 ассистов в 27 матчах.

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