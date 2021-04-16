СМИ узнали детали нового контракта Неймара с ПСЖ

Теги псжнеймар

СМИ узнали детали нового контракта Неймара с ПСЖ Фото: Твиттер @neymarjr 

Нападающий ПСЖ Неймар близок к продлению контракта с клубом.

По сведениям журналиста Николо Скиры, 29-летний бразилец подпишет с клубом соглашение до 2026 года с опцией продления еще на год. Зарабатывать футболист будет 30 миллионов евро за сезон.

Неймар выступает за парижан с 2017 года. За это время он провел 107 игр, забил 84 гола и отдал 47 ассистов.

Читайте также: ПСЖ хочет продлить контракт с Неймаром до матча с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" направил в РФС ещё два письма по "делу Сухины"

"Спартак" направил в РФС ещё два письма по "делу Сухины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов