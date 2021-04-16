СМИ узнали детали нового контракта Неймара с ПСЖ
Фото: Твиттер @neymarjr
Нападающий ПСЖ Неймар близок к продлению контракта с клубом.
По сведениям журналиста Николо Скиры, 29-летний бразилец подпишет с клубом соглашение до 2026 года с опцией продления еще на год. Зарабатывать футболист будет 30 миллионов евро за сезон.
Неймар выступает за парижан с 2017 года. За это время он провел 107 игр, забил 84 гола и отдал 47 ассистов.
Читайте также: ПСЖ хочет продлить контракт с Неймаром до матча с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|Ренн
|28
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|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13