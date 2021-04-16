СМИ узнали детали нового контракта Неймара с ПСЖ

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Нападающий ПСЖ Неймар близок к продлению контракта с клубом.

По сведениям журналиста Николо Скиры, 29-летний бразилец подпишет с клубом соглашение до 2026 года с опцией продления еще на год. Зарабатывать футболист будет 30 миллионов евро за сезон.

Неймар выступает за парижан с 2017 года. За это время он провел 107 игр, забил 84 гола и отдал 47 ассистов.

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