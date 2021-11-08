СМИ узнали детали нового контракта Пиоли с "Миланом"
Фото твиттер "Милана"
Стало известно, на каких условиях главный тренер "Милана" Стефано Пиоли продлит соглашение с клубом.
По информации журналиста Николо Скиры, зарплата наставника увеличится с 2 до 3 миллионов евро за сезон без учёта бонусов.
Что касается срока контракта, то он будет пролонгирован на два года - до 30 июня 2024-го.
Пиоли возглавляет "Милан" с октября 2019 года. В текущем сезоне Серии А "Милан" не потерпел ни одного поражения и делит лидерство с "Наполи".
Не пропустите: Пиоли стал тренером месяца в Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
СМИ узнали детали нового контракта Пиоли с "Миланом"
-
Нобель Арустамян раскрыл детали возможного назначения Ваноли тренером "Спартака"
-
"Ливерпуль" не смог побить клубный рекорд по беспроигрышной серии
-
Шевченко прокомментировал назначение на пост главного тренера "Дженоа"
-
Сборная Хорватии усилилась двумя игроками перед матчами с Мальтой и Россией
-
Артём Ребров объявил о завершении карьеры
-
"Милан" установил клубный рекорд в Серии А
-
Гвардиола посетит презентацию Хави в "Барселоне"
-
"Рубин" в третий раз в истории пропустил не менее 5 голов в матче РПЛ
-
Шесть футболистов близки к уходу из "Реала"
-
Неймар забил 400-й гол в карьере
-
"Астон Вилла" уволила главного тренера
-
Витория рассказал о степени серьёзности травмы Жиго
-
Бенитес отреагировал на трансферные слухи о Головине в "Эвертоне"
-
СМИ узнали о попытке ПСЖ с помощью ФИФА сорвать вызов Месси и Паредеса в сборную Аргентины
-
Сёмин обратился к Шевченко, который возглавил "Дженоа"
-
Главные новости дня: 7 ноября
-
Лидерство "Сосьедада", победа "Реала", неудачи "Атлетико" и "Барселоны": результаты 13-го тура Ла Лиги
-
Победа "Ювентуса", ничья "Милана" и "Интера", потеря "Наполи": результаты 12-го тура Серии А
-
"Севилья" обыграла "Бетис" и приблизилась к лидерам Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17