СМИ узнали детали нового контракта Пиоли с "Миланом"

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СМИ узнали детали нового контракта Пиоли с "Миланом"

Фото твиттер "Милана"

Стало известно, на каких условиях главный тренер "Милана" Стефано Пиоли продлит соглашение с клубом.

По информации журналиста Николо Скиры, зарплата наставника увеличится с 2 до 3 миллионов евро за сезон без учёта бонусов.

Что касается срока контракта, то он будет пролонгирован на два года - до 30 июня 2024-го.

Пиоли возглавляет "Милан" с октября 2019 года. В текущем сезоне Серии А "Милан" не потерпел ни одного поражения и делит лидерство с "Наполи".

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