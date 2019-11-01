СМИ узнали детали переговоров между "Барселоной" и "Интером" по Видалю

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СМИ узнали детали переговоров между "Барселоной" и "Интером" по Видалю

"Барселона" и "Интер" обсуждают трансфер полузащитника Артуро Видаля, сообщает итальянская пресса.

Известно, что миланский клуб намерен арендовать 32-летнего чилийца с правом последующего выкупа.

"Сине-гранатовые" рассчитывают заработать на продаже хавбека около 15 миллионов евро.

Видаль выступает за "Барселону" с августа 2018 года, сыграл 62 матча, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.

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