СМИ узнали детали переговоров между ЦСКА и Оличем

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Московский ЦСКА обсуждает с новым главным тренером Ивицей Оличем условия личного контракта.

Как сообщалось ранее, стороны пока не заключили соглашение из-за наличия трудового договора у специалиста с Хорватским футбольным союзом.

По информации "СЭ", армейцы готовы подписать с Оличем контракт до мая 2022 года с опцией продления ещё на один сезон.

ЦСКА представил хорвата в качестве нового наставника во вторник, 23 марта. Он сменил у руля команды Виктора Гончаренко.

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