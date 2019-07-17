СМИ узнали детали переговоров между "Рубином" и Глушаковым
"Рубин" в июне пытался заполучить полузащитника Дениса Глушакова, сообщают российские СМИ.
Казанский клуб вёл переговоры с 32-летним футболистом, когда тот ещё был на контракте со "Спартаком".
Стороны обсуждали возможность заключения соглашения до лета 2020 года с зарплатой около 300 тысяч евро.
Впрочем, в итоге "Рубин" отказался от кандидатуры Глушакова. Причиной послужила репутация скандального хавбека.
Экс-капитан "Спартака" после этого договорился о переходе в "Ахмат", заключив контракт по схеме "1+1".
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