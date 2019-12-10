СМИ узнали детали предложения Ибрагимовичу от "Наполи"
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис хочет обновить состав своей команды, сообщает итальянская пресса.
Одиозный функционер планирует подписать форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича. Шведу уже предложен контракт до лета 2021 года.
Кроме того, Де Лаурентис не намерен продлевать соглашения с Хосе Кальехоном и Дрисом Мертенсом. Они покинут клуб по окончании сезона на правах свободных агентов.
Также рассматривается вариант с продажей полузащитника Аллана. Заменить бразильца в "Наполи" могут Франк Кессье ("Милан") или Лукас Торрейра ("Арсенал").
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|Наполи
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|8
|Парма
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|Фиорентина
|15
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