СМИ узнали детали продления контракта Тухеля с "Челси"

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СМИ узнали детали продления контракта Тухеля с "Челси"

Фото инстаграм "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель уже продлил контракт с клубом, утверждает Bild.

По сведениям издания, соглашение между сторонами автоматически пролонгировалось до июня 2024 года после победы "синих" в Лиге Чемпионов. Это было условием активации соответствующего пункта.

Предыдущий договор между тренером и клубом был рассчитан до завершения следующего сезона.

47-летний Тухель возглавил "Челси" в январе, сменив у руля команды уволенного Фрэнка Лэмпарда.

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