СМИ узнали детали трансфера Флоренци в ПСЖ

Стало известно, на каких условиях правый защитник "Ромы" Алессандро Флоренци переходит в ПСЖ.

По информации Get French Football News, клубы договорились об аренде фулбека с правом выкупа за 9 миллионов евро.

Ожидается, что уже сегодня 29-летний итальянец прилетит в Париж, а на выходных пройдёт медицинское обследование.

При этом изначально Флоренци не был приоритетной целью ПСЖ, однако заполучить Эктора Бельерина из "Арсенала" клубу не удалось.

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