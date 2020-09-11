СМИ узнали детали трансфера Флоренци в ПСЖ
Стало известно, на каких условиях правый защитник "Ромы" Алессандро Флоренци переходит в ПСЖ.
По информации Get French Football News, клубы договорились об аренде фулбека с правом выкупа за 9 миллионов евро.
Ожидается, что уже сегодня 29-летний итальянец прилетит в Париж, а на выходных пройдёт медицинское обследование.
При этом изначально Флоренци не был приоритетной целью ПСЖ, однако заполучить Эктора Бельерина из "Арсенала" клубу не удалось.
Не пропустите: ПСЖ и "Арсенал" могут обменяться игроками. | http://soccernews.ru
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