СМИ узнали детали возможного обмена Бэйла на Неймара

Мадридский "Реал" подготовил конкретное предложение по трансферу нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб готов заплатить за бразильца 90 миллионов евро, а также включить в сделку валлийского вингера Гарета Бэйла.

Ранее стало известно, что парижане заинтересованы в таком обмене. Вопрос только в размере доплаты со стороны "сливочных".

Напомним, что изначально Неймар хотел вернуться в "Барселону", но каталонцы вряд ли смогут потянуть ещё одну крупную покупку этим летом.

Что касается Бэйла, то от него хочет избавиться главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. При этом сам игрок не особо стремится покидать "Сантьяго Бернабеу".

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