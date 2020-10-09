СМИ узнали детали возможного перехода Мозеса в "Спартак"

Стало известно, на каких условиях полузащитник "Челси" Виктор Мозес может оказаться в московском "Спартаке".

По информации журналиста Вячеслава Короткина, стороны ведут переговоры об аренде нигерийца с правом выкупа за 10 миллионов евро.

Напомним, что Мозес способен играть на правом фланге обороны - именно на эту позицию ищут усиление "красно-белые".

Рыночная стоимость игрока оценивается в 6 миллионов евро.

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