СМИ узнали детали возможного трансфера Боатенга в "Ювентус"

СМИ узнали детали возможного трансфера защитника "Баварии" Джерома Боатенга в "Ювентус".

Как сообщает Gazzetta di Parma, туринский клуб хочет арендовать немецкого центрбека с обязательством выкупа за 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне 29-летний Боатенг сыграл за "Баварию" 31 матч, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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