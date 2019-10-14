СМИ выяснили диагноз Алексиса Санчеса
Стали известны предварительные сроки восстановления нападающего миланского "Интера" Алексиса Санчеса.
Как сообщает Football Italia, звёздный чилиец рискует пропустить более двух месяцев. То есть в 2019 году он, вероятно, уже не сыграет.
У Санчеса диагностировали травму сухожилий голеностопа. Степень её серьёзности ещё предстоит определить.
В текущем сезоне 30-летний форвард провёл за "Интер" 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Алексис Санчес стал рекордсменом сборной Чили. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Черчесов занимает 8-е место среди тренеров сборной России по среднему показателю набранных очков
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Ювентуса"
-
Тедеско выбрал для "Спартака" нового тренера вратарей
-
Вице-чемпион мира Хорватия показывает откровенно плохую игру! Разбираем, где делась былая форма, на примере матча с Уэльсом
-
Тедеско выехал в Тарасовку на первую тренировку в "Спартаке"
Лента новостей
-
Лидер ФНЛ может отказаться от участия в РПЛ
-
Двух игроков сборной Германии обвинили в поддержке войны в Сирии
-
Урванчки - новый тренер вратарей "Спартака"
-
Билялетдинов оценил шансы сборной России дойти до полуфинала Евро-2020
-
Блэкмор: "Только Ибрагимович может спасти "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне"
-
И.о. главного тренера "Спартака" Кузнецов попрощался с командой
-
Черчесов занимает 8-е место среди тренеров сборной России по среднему показателю набранных очков
-
"Барселона" поддержала каталонских политзаключённых, "Эспаньол" также выступил с заявлением
-
СМИ выяснили диагноз Алексиса Санчеса
-
Маркизио рассказал, собирается ли становиться тренером
-
"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на январь
-
Стала известна степень серьёзности травмы Сергея Петрова
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Ювентуса"
-
Тедеско выбрал для "Спартака" нового тренера вратарей
-
"Арсенал" готовит предложение по защитнику "РБ Лейпциг"
-
"Барселона" хочет продлить контракт с Ансу Фати, чтобы увеличить сумму отступных
-
Головин назвал самое сильное качество сборной России
-
Саутгейт прокомментировал ситуацию с походом Мэддисона в казино
-
Мане: "Зачем мне Феррари, дорогие часы и самолёты, если я могу помогать людям"
-
Караваев высказался о дебюте за сборную России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3