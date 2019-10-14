СМИ выяснили диагноз Алексиса Санчеса

Стали известны предварительные сроки восстановления нападающего миланского "Интера" Алексиса Санчеса.

Как сообщает Football Italia, звёздный чилиец рискует пропустить более двух месяцев. То есть в 2019 году он, вероятно, уже не сыграет.

У Санчеса диагностировали травму сухожилий голеностопа. Степень её серьёзности ещё предстоит определить.

В текущем сезоне 30-летний форвард провёл за "Интер" 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Алексис Санчес стал рекордсменом сборной Чили. | http://soccernews.ru