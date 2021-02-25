СМИ узнали диагноз Мораты

Теги ювентусальваро мората

СМИ узнали диагноз Мораты

Форвард туринского "Ювентуса" Альваро Мората испытывает проблемы со здоровьем. 

По информации La Gazzetta dello Sport, у испанца диагностирована цитомегаловирусная инфекция.

Эта болезнь имеет многие симптомы простуды - повышенную температуру, головные боли, насморк, быструю утомляемость.

В двух последних матчах "Ювентуса" Мората выходил только на замену во втором тайме.

Не пропустите: Дибале может потребоваться операция на колене. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА отозвал из аренды в "Урале" вратаря Помазуна

ЦСКА отозвал из аренды в "Урале" вратаря Помазуна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов