СМИ узнали диагноз Мораты

Форвард туринского "Ювентуса" Альваро Мората испытывает проблемы со здоровьем.

По информации La Gazzetta dello Sport, у испанца диагностирована цитомегаловирусная инфекция.

Эта болезнь имеет многие симптомы простуды - повышенную температуру, головные боли, насморк, быструю утомляемость.

В двух последних матчах "Ювентуса" Мората выходил только на замену во втором тайме.

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