СМИ узнали диагноз травмированного Глушакова
Фото сайт РПЛ
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков получил травму задней поверхности бедра, утверждает Sport24.
По информации источника, повреждение не является серьёзным, однако участие 34-летнего футболиста в ближайших матчах сборной России всё равно остаётся под вопросом.
Сообщается, что решение о привлечении опытного хавбека к играм квалификации ЧМ-2022 будет принято медицинским штабом национальной команды.
Стоит отметить, что Глушакова вызвали в сборную впервые с марта 2018 года.
Россияне 8 октября примут Словакию, а 11 октября встретятся со Словенией на выезде.
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