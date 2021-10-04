СМИ узнали диагноз травмированного Глушакова

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СМИ узнали диагноз травмированного Глушакова

Фото сайт РПЛ

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков получил травму задней поверхности бедра, утверждает Sport24.

По информации источника, повреждение не является серьёзным, однако участие 34-летнего футболиста в ближайших матчах сборной России всё равно остаётся под вопросом.

Сообщается, что решение о привлечении опытного хавбека к играм квалификации ЧМ-2022 будет принято медицинским штабом национальной команды.

Стоит отметить, что Глушакова вызвали в сборную впервые с марта 2018 года.

Россияне 8 октября примут Словакию, а 11 октября встретятся со Словенией на выезде.

Не пропустите: Агент Головина рассказал подробности о травме хавбека. | http://soccernews.ru
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