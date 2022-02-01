СМИ узнали финансовые детали перехода Мартинса из "Янг Бойз" в "Спартак"

Фото сайт "Спартака"

Стало известно, на каких условиях московский "Спартак" подписал опорного полузащитника "Янг Бойз" Кристофера Перейру Мартинса.

По информации "СЭ", "красно-белые" арендовали 24-летнего футболиста до конца сезона за 500 тысяч евро.

Сообщается, что летом у клуба РПЛ будет право приоритетного выкупа за 6,4 миллиона евро.

Напомним, что Мартинс выбрал себе 17-й игровой номер в "Спартаке".

В составе "Янг Бойз" хавбек забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 68 матчах.

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