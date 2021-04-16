СМИ узнали, где может пройти игра "Локомотив" - "Динамо"
Фото РИА Новости / Алексей Филиппов
Под санкции от контрольно-дисциплинарного комитета РФС попал домашний матч "Локомотива" против "Динамо" в рамках 29-го тура РПЛ.
По информации "СЭ", игра может пройти в Подмосковье на "Арене Химки". Напомним, что проведение встречи на другом стадионе в столице запрещено.
Дерби между "Локо" и "Динамо" запланировано на 8 мая.
Напомним, что "железнодорожников" наказали одним матчем на нейтральном поле за появление начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед воскрсным поединком со "Спартаком".
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