СМИ узнали, где может пройти игра "Локомотив" - "Динамо"

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СМИ узнали, где может пройти игра "Локомотив" - "Динамо"

Фото РИА Новости / Алексей Филиппов

Под санкции от контрольно-дисциплинарного комитета РФС попал домашний матч "Локомотива" против "Динамо" в рамках 29-го тура РПЛ.

По информации "СЭ", игра может пройти в Подмосковье на "Арене Химки". Напомним, что проведение встречи на другом стадионе в столице запрещено.

Дерби между "Локо" и "Динамо" запланировано на 8 мая.

Напомним, что "железнодорожников" наказали одним матчем на нейтральном поле за появление начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед воскрсным поединком со "Спартаком".

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