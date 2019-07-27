СМИ узнали, где продолжит карьеру Николя Пепе

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СМИ узнали, где продолжит карьеру Николя Пепе

Стало известно, куда перейдёт этим летом вингер "Лилля" Николя Пепе.

По информации BBC, 24-летний футболист и его окружение выбрали лондонский "Арсенал".

За трансфер ивуарийца "канониры" заплатят около 80 миллионов евро. В гонке за игроком им удалось обойти "Наполи".

В прошлом сезоне Пепе сыграл за "Лилль" 41 матч, забил 23 гола и сделал 12 ассистов. Его рыночная цена - 65 миллионов евро.

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