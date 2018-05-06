СМИ узнали, где продолжит карьеру Торрес

Форвард "Атлетико" Фернандо Торрес переберется в МЛС.

Как сообщает AS, 34-летний игрок в шаге от перехода в "Чикаго Файр". Отмечается, что сделка будет завершена в ближайшие дни.

В текущем сезоне Торрес сыграл в 41 матче и забил 8 голов.

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