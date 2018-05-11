СМИ узнали, где пройдёт матч за Суперкубок России. По данным информированного источника, игра состоится в Нижнем Новгороде на стадионе, построенном к ЧМ-2018.

Ожидается, что в ближайшее время российская футбольная Премьер-лига подтвердит эту информацию.

Напомним, что в матче за Суперкубок России сыграют "Локомотив" и "Тосно". | http://soccernews.ru