СМИ узнали, где пройдёт матч за Суперкубок России
СМИ узнали, где пройдёт матч за Суперкубок России. По данным информированного источника, игра состоится в Нижнем Новгороде на стадионе, построенном к ЧМ-2018.
Ожидается, что в ближайшее время российская футбольная Премьер-лига подтвердит эту информацию.
Напомним, что в матче за Суперкубок России сыграют "Локомотив" и "Тосно". | http://soccernews.ru
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