СМИ узнали, где пройдёт матч за Суперкубок России

Теги локомотив москватосносуперкубок россии

СМИ узнали, где пройдёт матч за Суперкубок России

СМИ узнали, где пройдёт матч за Суперкубок России. По данным информированного источника, игра состоится в Нижнем Новгороде на стадионе, построенном к ЧМ-2018.

Ожидается, что в ближайшее время российская футбольная Премьер-лига подтвердит эту информацию.

Напомним, что в матче за Суперкубок России сыграют "Локомотив" и "Тосно". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов