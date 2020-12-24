СМИ узнали, где Роналду проведёт рождественский отпуск

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СМИ узнали, где Роналду проведёт рождественский отпуск

Стали известны планы нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду на рождественский отпуск.

По информации La Gazzetta dello Sport, звёздный футболист отправится в Дубай на несколько дней.

Португалец решил провести каникулы в ОАЭ, где нет столько жёстких ограничений из-за коронавируса, как в Италии.

В текущем сезоне 35-летний Роналду сыграл 14 матчей, забил 16 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в ноябре. | http://soccernews.ru
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