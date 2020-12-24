СМИ узнали, где Роналду проведёт рождественский отпуск
Стали известны планы нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду на рождественский отпуск.
По информации La Gazzetta dello Sport, звёздный футболист отправится в Дубай на несколько дней.
Португалец решил провести каникулы в ОАЭ, где нет столько жёстких ограничений из-за коронавируса, как в Италии.
В текущем сезоне 35-летний Роналду сыграл 14 матчей, забил 16 голов и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в ноябре. | http://soccernews.ru
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|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17