СМИ узнали характер травмы Погба

Стал известен диагноз травмированного полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба.

По информации L’Equipe, у 26-летнего футболиста диагностирована трещина в пальце ноги.

Операция хавбека не потребуется, однако ему всё равно придётся пропустить несколько недель.

В текущем сезоне Погба сыграл за "МЮ" 6 матчей и сделал 2 результативные передачи.

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