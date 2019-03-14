СМИ узнали характер травмы Усмана Дембеле

СМИ узнали характер травмы вингера "Барселоны" Усмана Дембеле, у которого возникли проблемы со здоровьем во время ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лиона".

Как сообщает El Mundo Deportivo, у 21-летнего француза выявлен надрыв мышечных волокон задней поверхности бедра левой ноги.

Сегодня футболист пройдёт углублённое медобследование, которое определит степень серьёзности его повреждения, а также сроки восстановления.

В текущем сезоне Дембеле сыграл за "Барселону" 35 матчей, забил 14 голов и сделал 8 ассистов.

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