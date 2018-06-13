СМИ узнали имена двух кандидатов на пост главного тренера сборной Испании

1 Теги испанияхулен лопетегилуис энрике

СМИ узнали имена двух кандидатов на пост главного тренера сборной Испании

СМИ узнали имена двух кандидатов на пост главного тренера сборной Испании.

Как сообщает Sport.es, в ближайшее время "Фурию Роху" могут возглавить Луис Энрике или Мичел Гонсалес.

Напомним, что сборная Испании лишилась наставника за день до старта ЧМ-2018 после увольнения Хулена Лопетеги.

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