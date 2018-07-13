СМИ узнали имена игроков сборной Аргентины, которых Месси запретил выпускать на ЧМ-2018

СМИ узнали имена игроков сборной Аргентины, которых капитан национальной команды Лионель Месси запретил выпускать на ЧМ-2018.

По информации El Chiringuito, форвард "Барселоны" забраковал кандидатуры защитника Федерико Фасио и хавбека Джованни Ло Чельсо.

В итоге 31-летний Фасио отыграл на мундиале всего один тайм в матче 1/8 финала против Франции, а 22-летний Ло Чельсо вообще не появлялся на поле.

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