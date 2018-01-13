СМИ узнали имена российских футболистов, чьи допинг-пробы заинтересовали ФИФА

СМИ узнали имена игроков, связанных с российским футболом, чьи допинг-пробы заинтересовали ФИФА.

Так, международная организация решила проверить 11 футболистов и футболисток - Романа Шишкина, Сергея Игнашевича, Владимира Габулова, Марио Фернандеса, Сергея Чепчугова, Владимира Обухова, Петра Немова, Благоя Георгиева, Кейсуке Хонду, Олесю Машину и Дарью Мещерякову.

Утверждается, что допинг-пробы всех этих спортсменов оказались чисты.

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