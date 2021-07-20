СМИ узнали имя игрока "Эвертона", подозреваемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних

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СМИ узнали имя игрока "Эвертона", подозреваемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних

Фото инстаграм Гильфи Сигурдссона

Стало известно, кто из футболистов "Эвертона" обвиняется в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Британские СМИ пишут, что под описание преступника подходит только полузащитник Гульфи Сигурдссон.

Исландцу 31 год, он женат. Более того, хавбек ограничил комментарии в инстаграме и некоторое время, в отличие от одноклубников, не появлялся в публичных местах.

Сейчас подозреваемый находится на свободе - его выпустили под залог. "Эвертон" отстранил его от работы до завершения расследования.

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