СМИ узнали имя нового тренера сборной Украины

Фото сайт "Ференцвароша"

Украинская ассоциация футбола определилась с кандидатурой нового наставника национальной сборной.

Вакантный после ухода Андрея Шевченко пост займёт главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров.

По информации Sport.ua, стороны договорились о заключении контракта по схеме "2+1".

УАФ собирается провести презентацию Реброва в понедельник, 9 августа.

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