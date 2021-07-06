СМИ узнали имя очередного кандидата на пост главного тренера сборной России
Фото твиттер ФИФА / Автор неизвестен
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович может занять аналогичную должность в сборной России.
По информации "Чемпионата", РФС включил 57-летнего специалиста в финальный список кандидатов на замену Станиславу Черчесову.
А вот наставник сборной Хорватии Златко Далич был в предварительном перечне претендентов, однако позднее его оттуда исключили.
По условиям контракта, Петкович должен возглавлять швейцарскую сборную до лета 2022 года.
Сборная России вылетела с Евро-2020 по итогам группового этапа, заняв последнее место в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.
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